Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bad Bergzabern - Unfallflucht in der Danziger Straße

Bad Bergzabern (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 20.6., 21:50h bis Sonntag, 21.6., 14:20h kam es in der Danziger Straße in Bad Bergzabern zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei streifte vermutlich der Unfallverursacher einen korrekt am Fahrbahnrand abgestellten, grauen VW Passat. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug könnte es sich um einen Peugeot handeln, da an der Unfallstelle entsprechende Bruchstücke einer Radkappe aufgefunden wurden. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell