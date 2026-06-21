PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bad Bergzabern - Unfallflucht in der Danziger Straße

Bad Bergzabern (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 20.6., 21:50h bis Sonntag, 21.6., 14:20h kam es in der Danziger Straße in Bad Bergzabern zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei streifte vermutlich der Unfallverursacher einen korrekt am Fahrbahnrand abgestellten, grauen VW Passat. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug könnte es sich um einen Peugeot handeln, da an der Unfallstelle entsprechende Bruchstücke einer Radkappe aufgefunden wurden. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402

https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 21.06.2026 – 09:00

    POL-PDLD: Rheinzabern/Jockgrim - Trunkenheitsfahrten

    Wörth am Rhein (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Wörth mehrere Verkehrskontrollen durchgeführt. Gegen 00:40 Uhr wurde ein 15-jähriger Kleinkraftradfahrer ohne ausreichende Beleuchtung und ohne Schutzhelm fahrend festgestellt und zwischen Rheinzabern und Jockgrim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte von dem Jugendlichen ...

    mehr
  • 21.06.2026 – 07:47

    POL-PDLD: Betrunkener Rollerfahrer flüchtet mit 25 km/h

    Edesheim (ots) - Am frühen Sonntagmorgen (21.06.2026) gegen 01:30 Uhr fiel den Polizeibeamten ein Rollerfahrer am Kirchberg in Edesheim auf. Einer polizeilichen Kontrolle versuchte sich der Fahrer zunächst durch Flucht zu entziehen, was jedoch an der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Rollers von 25 km/h sowie an dem Befahren einer Sackgasse scheiterte. Bei dem 43-jährigen Roschbacher konnte im weiteren Verlauf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren