Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Psychischer Ausnahmezustand

Kirrweiler (Pfalz) / Maikammer (ots)

Am 20.06.2026, gegen 13:30 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer eine unbekleidete männliche Person, die im Bereich der L515, zwischen Kirrweiler (Pfalz) und Maikammer auf der Straße laufen würde. Durch die eingesetzten Beamten konnte eine 41-jährige männliche Person festgestellt werden. Diese befand sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand. Die Person wurde einer Fachklinik vorgestellt.

Geschädigte des Vorfalls werden gebeten sich telefonisch unter 06323-9550 oder via Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Edenkoben zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell