POL-PDLD: Psychischer Ausnahmezustand
Kirrweiler (Pfalz) / Maikammer (ots)
Am 20.06.2026, gegen 13:30 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer eine unbekleidete männliche Person, die im Bereich der L515, zwischen Kirrweiler (Pfalz) und Maikammer auf der Straße laufen würde. Durch die eingesetzten Beamten konnte eine 41-jährige männliche Person festgestellt werden. Diese befand sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand. Die Person wurde einer Fachklinik vorgestellt.
Geschädigte des Vorfalls werden gebeten sich telefonisch unter 06323-9550 oder via Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Edenkoben zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Landau
Thomas, PK
Polizeiinspektion Edenkoben
Luitpoldstraße 65
67480 Edenkoben
Telefon 06323 955-0
Telefax 06323 955-222
piedenkoben@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/XJAmi
Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell