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POL-PDLD: Einbruch in Sportheim - Zeugen gesucht!

POL-PDLD: Einbruch in Sportheim - Zeugen gesucht!
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Venningen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (19./20.06.2026) brachen unbekannter Täter in das Sportheim in Venningen ein. Der Tatzeitraum lässt sich auf 00:10-09:00 Uhr einschränken. Die Einbrecher schlugen mehrere Fenster ein und gelangten ins Objekt. Ob etwas entwendet wurde konnte zum Aufnahmezeitpunkt noch nicht abschließend geklärt werden. An den Fenstern entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von circa 3000-4000,-EUR.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu möglichen Tätern geben können, werden gebeten sich telefonisch unter 06323-9550 oder via E-Mail piedenkoben@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Edenkoben zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Edenkoben
Arne Lunkwitz, PHK

Telefon: 06323-955-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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