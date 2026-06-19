POL-PDLD: Gräfenhausen-Unfallflucht an Brückengeländer
Gräfenhausen (ots)
Am 18.06.2026 beschädigte ein größeres Fahrzeug, vermutlich ein LKW, das Brückengeländer des Bachlaufes im Bereich der Mettenbacher-Straße in Gräfenhausen. Aufgrund der Spuren ist davon auszugehen, dass ein Fahrzeug mit Zwillingsbereifung beim Wenden oder Einfahren in den dortigen Wirtschaftsweg das Brückengeländer beschädigt hat. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiwache Annweiler unter 06346-96460 oder per E-Mail pwannweiler@polizei.rlp.de zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiwache Annweiler
Telefon: 06346-96460
https://s.rlp.de/XJAmi
Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell