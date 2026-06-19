POL-PDLD: Gräfenhausen-Unfallflucht an Brückengeländer

Wörth am Rhein (ots) - Am Donnerstagvormittag erhielt die Polizei Wörth gegen 10.30 Uhr die Meldung über einen Mann, der sich auf dem Radweg an der Einmündung der Kreisstraße 15 und der Autobahn 65 bei Wörth-Dorschberg auffällig verhalten würde, da er oberkörperfrei einen Stock in bedrohlicher Art in der Hand hielt. Wenige Minuten später wurde gemeldet, dass ...

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