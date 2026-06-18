Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel - Alkoholisierter Autofahrer

Kandel (ots)

Am Mittwochabend wurde der Polizei Wörth gegen 19.30 Uhr ein auffällig fahrender Verkehrsteilnehmer in der Saarstraße in Kandel gemeldet. Der auffällig fahrende Verkehrsteilnehmer steuerte einen Parkplatz eines Discounters an und begab sich schwankend in die Filiale. Bei der Überprüfung des Parkplatzes konnte der Verkehrsteilnehmer nicht mehr angetroffen werden. Allerdings konnte über die Mitteilung des Kennzeichens die Halteranschrift herausgefunden und überprüft werden. Hier konnte der 64-Jährige Halter angetroffen werden. Beim Antreffen war der 64-Jährige deutlich alkoholisiert und räumte ein, Alkohol vor Fahrtantritt konsumiert zu haben. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,89 Promille. Der Führerschein des 64-Jährigen wurde sichergestellt und ihm wurde bei hiesiger Dienststelle eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell