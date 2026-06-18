PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler - Führerschein sicherstellt

POL-PDLD: Annweiler - Führerschein sicherstellt
  • Bild-Infos
  • Download

Annweiler (ots)

Am 17.06.2026 kam es gegen 22:15 Uhr in der Trifelsstraße zu einem Verkehrsunfall, welcher durch eine 43-jährige Fahrerin eines Hyundai verursacht wurde. Die Fahrerin touchierte zunächst einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Im Anschluss versuchte sie, ihre Fahrt fortzusetzen, kollidierte dabei jedoch mit einem Grundstückszaun. Ihr Fahrzeug war infolge der Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 13.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei der 43-Jährigen fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Die Fahrerin wurde daraufhin zur Entnahme einer Blutprobe zur Dienststelle verbracht. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Sie muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Mike Bourdy

Telefon: 06341-2872031
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren