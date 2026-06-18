Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler - Führerschein sicherstellt

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Annweiler (ots)

Am 17.06.2026 kam es gegen 22:15 Uhr in der Trifelsstraße zu einem Verkehrsunfall, welcher durch eine 43-jährige Fahrerin eines Hyundai verursacht wurde. Die Fahrerin touchierte zunächst einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Im Anschluss versuchte sie, ihre Fahrt fortzusetzen, kollidierte dabei jedoch mit einem Grundstückszaun. Ihr Fahrzeug war infolge der Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 13.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei der 43-Jährigen fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Die Fahrerin wurde daraufhin zur Entnahme einer Blutprobe zur Dienststelle verbracht. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Sie muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

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