POL-PDLD: Bad Bergzabern: Gurt- und Handyverstöße
Bad Bergzabern (ots)
Am gestrigen Nachmittag wurden durch die Polizeiinspektion Bad Bergzabern im Dienstgebiet neun Personen kontrolliert, welche den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten. Der Verstoß hat jeweils ein Verwarnungsgeld von 30 Euro zur Folge. Zudem nutzten zwei Autofahrer während der Fahrt missbräuchlich ihr Handy, weshalb sie ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie ein Punkt im Verkehrszentralregister in Flensburg erwartet.
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Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
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