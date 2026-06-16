POL-PDLD: Bad Bergzabern: Gurt- und Handyverstöße

Wörth am Rhein (ots) - Am gestrigen Vormittag verursachte eine 89-jährige Autofahrerin auf einem Parkplatz in der Marktstraße in Wörth am Rhein einen Verkehrsunfall mit einem Schaden von über 10.000 Euro und einer leicht verletzten Person. Die 89-Jährige wollte gegen 09.30 Uhr mit ihrem Auto in eine Parklücke einfahren, als ihr ein anderes Auto entgegenkam. Hierdurch wurde die 89-Jährige so abgelenkt, dass sie vom ...

mehr