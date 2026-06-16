POL-PDLD: Freisbach - Sachbeschädigung an Berieselungsanlagen
Freisbach (ots)
Bislang unbekannte Täter beschädigten im Zeitraum vom 12.06.2026 - 14.06.2026 mehrere Schläuche von Berieselungsanlagen auf landwirtschaftlichen Flächen im Bereich Freisbach. Hierdurch entstand Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der betroffenen Felder wahrgenommen haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Germersheim 07274/9580 oder per E-Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.
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