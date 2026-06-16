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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Dienstgebiet Polizeiinspektion Germersheim - Verkehrskontrollen durchgeführt

Dienstgebiet Germersheim (ots)

Polizeibeamte führten am 15.06.2026 im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Germersheim mehrere Verkehrskontrollen durch. Ein besonderes Augenmerk lag auf der Einhaltung von Durchfahrtsverboten, dem ordnungsgemäßen Anhalten an Stoppschildern, der Ladungssicherheit sowie der Gurtpflicht. Im Rahmen der Kontrollen wurden insgesamt 20 Verkehrsverstöße festgestellt und entsprechend geahndet. Die Polizei weist darauf hin, dass auch in den kommenden Tagen weitere Verkehrskontrollen im Dienstgebiet stattfinden werden. Ziel der Maßnahmen ist die Erhöhung der Verkehrssicherheit und die Sensibilisierung aller Verkehrsteilnehmer für die Einhaltung der Verkehrsregeln.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim

Telefon: 072749580
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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