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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Queichheimer Hauptstraße Verkehrsunfallflucht

Landau (ots)

Am 12.06.2026 gegen 14:10 Uhr befuhr eine PKW Fahrerin die Queichheimer Hauptstraße in Richtung Mörlheim. An einer durch parkende Fahrzeuge entstandenen Engstelle fuhr der Unfallverursacher in entgegengesetzter Fahrtrichtung in die Engstelle ein, obwohl sich die PKW Fahrerin bereits in dieser befand. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden lenkte diese ihr Fahrzeug nach rechts und streifte hierbei ein dort geparktes Fahrzeug. Der Fahrer des anderen Fahrzeuges entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle. Laut der Unfallbeteiligten soll es sich bei dem Fahrzeug um einen blauen VW Golf handeln.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIDIREKTION LANDAU
POLIZEIINSPEKTION LANDAU
TELEFON: 06341-287-0
HTTPS://S.RLP.DE/XJAMI
NAGEL, UWE, PHK

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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