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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Maximilianstraße, Parkplatz gegenüber Hauptbahnhof, Verkehrsunfallflucht

Landau (ots)

Am 11.06.2026 zwischen 18:15-2015 Uhr parkte der Geschädigte sein Fahrzeug auf dem Parkplatz gegenüber des Hauptbahnhofes in Landau. Bei der Rückkehr stellte er eine Beschädigung an der linken Heckseite fest. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle. Mögliche Unfallzeugen können sich unter der Tel. Nr. 06341/287-0 mit der PI Landau in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Landau
Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi
Nagel, Uwe, PHK

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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