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POL-PDLD: Schwegenheim, B 9, Ausfahrt Tankhof Samstag, 13.06.2026, 9:30 bis 10:30 Uhr Freilaufende Rinder und Schafe neben der B9

POL-PDLD: Schwegenheim, B 9, Ausfahrt Tankhof Samstag, 13.06.2026, 9:30 bis 10:30 Uhr Freilaufende Rinder und Schafe neben der B9
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Germersheim (ots)

Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten Rinder und Schafe, die bedrohlich nah hinter der Schutzplanke der B 9 grasen würden. Durch eine Streifenbesatzung konnten 19 Schafe und 6 Rinder im Ausfahrtsbereich zum Tankhof Schwegenheim festgestellt werden. Teilweise mussten die Tiere zurückgedrängt werden, da sie versuchten auf die B 9 zu gelangen. Der Besitzer konnte ermittelt werden und holte seine Tiere ab. Laut seinen Angaben seien sie in der Nacht von ihrer Weide in Dudenhofen ausgebüxt. Zu Gefahrensituationen für Verkehrsteilnehmer auf der B 9 war es nicht gekommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Germersheim
Markus Weber, Polizeihauptkommissar

Telefon: 07274-9581610
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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