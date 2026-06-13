Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Berg (Pfalz) (ots)

Am 12.06.2026, gegen 16:40 Uhr, befuhr ein 61-jähriger PKW-Fahrer die Landesstraße 545 von Scheibenhardt kommend in Fahrtrichtung Neulauterburg. Im Bereich einer Kurve geriet er mit seinem Fahrzeug auf den Gegenfahrstreifen und touchierte dabei die linke Fahrzeugseite eines entgegenkommenden PKW. Infolge der Kollision wurden keine Personen verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Atemalkoholgeruch bei dem 61-jährigen PKW-Fahrer fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,88 Promille. Dem PKW-Fahrer wurde daraufhin eine Blutprobe durch einen Arzt entnommen. Weiterhin wurde der Führerschein sichergestellt sowie ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell