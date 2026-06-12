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POL-PDLD: Edenkoben/K6 - 15 Handy-Verstöße

POL-PDLD: Edenkoben/K6 - 15 Handy-Verstöße
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Edenkoben/K6 (ots)

Eine zweieinhalbstündige Verkehrskontrolle an der Kreisstraße 6 bei Edenkoben führte am heutigen Morgen zu zahlreichen Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren. Einsatzkräfte der Polizei kontrollierten zwischen 09:30 Uhr und 12:00 Uhr gezielt den fließenden Verkehr. Die Bilanz der Überprüfung: Insgesamt 15 Autofahrer wurden dabei ertappt, wie sie während der Fahrt verbotenerweise ihr Mobiltelefon nutzten. Auf die Betroffenen kommt nun ein Bußgeldverfahren zu. Gemäß bundeseinheitlichem Tatbestandskatalog drohen ihnen ein Bußgeld von 100 Euro sowie ein Punkt im Fahreignungsregister in Flensburg. Weitere 6 Verkehrsteilnehmer mussten mit einem Verwarnungsgeld in Höhe von 30 Euro belegt werden, da sie den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, dass Ablenkung durch Smartphones zu den häufigsten Unfallursachen zählt und die Nutzung des Sicherheitsgurtes lebensrettend ist. Die Kontrollen werden fortgesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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