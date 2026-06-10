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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Aktuelle Warnmeldung der Polizeidirektion Landau

Verbandsgemeinde Annweiler (ots)

Die Polizeidirektion Landau möchte Sie darauf hinweisen, dass es aktuell im Bereich der Verbandsgemeinde Annweiler vermehrt zu Anrufen bei Menschen kommt, bei denen es sich um Betrugsversuche im Bereich Schockanrufe / falsche Polizeibeamte handeln könnte.

   -	Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und 
finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten. Legen sie auf! 
-	Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie 
gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z. B. Nachbarn oder nahe 
Verwandte. -	Übergeben Sie unbekannten Personen kein Geld oder 
Wertsachen.

Wenden Sie sich an die örtliche Polizeidienststelle. Erzählen Sie der Polizei von den Anrufen. Die Polizeidirektion Landau ist für Sie da!

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Annweiler
Hohenstaufenstraße 1A
76855 Annweiler am Trifels
Tel. 063469-6462519
E-Mail: pwannweiler@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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