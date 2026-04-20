PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kriminalstatistik 2025: Rückgang der Straftaten in der Südpfalz

Landau/Südliche Weinstraße/Kreis Germersheim (ots)

Die Polizeidirektion Landau hat die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 2025 veröffentlicht. Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 15.448 Straftaten registriert. Dies entspricht einem Rückgang um 6,8 Prozent und liegt im Trend des Landes Rheinland-Pfalz. Die Aufklärungsquote stieg auf 61,7 Prozent. Zunahmen wurden bei Ladendiebstählen und Hausfriedensbrüchen festgestellt. Deutliche Rückgänge gab es hingegen bei Rohheitsdelikten, der Straßen- und Rauschgiftkriminalität sowie bei Eigentums- und Vermögensdelikten. Die Zahl der Straftaten gegen das Leben blieb mit 10 Fällen konstant. Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung gingen leicht zurück auf 419 Fälle. Ein weiterer deutlicher Rückgang ist bei Verstößen gegen strafrechtliche Nebengesetze zu verzeichnen (-17,7 %), der unter anderem im Zusammenhang mit der Teillegalisierung von Cannabis steht. Die vollständige Statistik ist online über den folgenden Link abrufbar: Polizeidirektion Landau . Polizei Rheinland-Pfalz Für Rückfragen und Hintergrundgespräche steht der Leiter der Polizeidirektion Landau, Polizeidirektor Jürgen Traub, in einem persönlichen Gespräch zur Verfügung. Anmeldungen werden bis zum 01.05.2026 unter pdlandau@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Telefon: 06341-287-1015
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 20.04.2026 – 10:24

    POL-PDLD: Zeiskam - Dieseldiebstahl

    Zeiskam (ots) - Bislang unbekannte Täter entwendeten ca. 250 Liter Diesel aus einem LKW, der auf einem Firmengelände in der Straße In der Sauheide abgestellt war. Die Tat ereignete sich im Zeitraum von Freitag, 17.04.2026, 16 Uhr, bis Sonntag, 19.04.2026, 10:20 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Germersheim unter 07274/958-0 oder pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau ...

    mehr
  • 20.04.2026 – 10:18

    POL-PDLD: Unfalllage in der Südpfalz

    Landau/Südliche Weinstraße/Kreis Germersheim (ots) - Die Polizeidirektion Landau hat das Verkehrsunfalllagebild 2025 veröffentlicht. Insgesamt wurden 9.681 Verkehrsunfälle registriert, ein leichter Rückgang um 2,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Unfallschwere hat zugenommen: Unfälle mit Personenschaden stiegen um 4,5 Prozent, ebenso die Zahl der Verkehrstoten und Leichtverletzten, während die Zahl der ...

    mehr
  • 20.04.2026 – 10:04

    POL-PDLD: Wörth am Rhein - Geschwindigkeitskontrollen an der Bundesstraße 9

    Wörth am Rhein (ots) - Am Sonntag wurden zwei Geschwindigkeitsmessungen in dem Zeitraum von 10:30 Uhr bis 11:20 Uhr und von 15:00 Uhr bis 16:00 Uhr an der Bundesstraße 9, in Fahrtrichtung Frankreich, in Höhe Langenberg, durchgeführt. Bei den Kontrollen wurden insgesamt 180 Fahrzeuge gemessen. Hiervon waren 29 Fahrzeuge zu schnell unterwegs. Der Spitzenreiter wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren