Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kriminalstatistik 2025: Rückgang der Straftaten in der Südpfalz

Landau/Südliche Weinstraße/Kreis Germersheim (ots)

Die Polizeidirektion Landau hat die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 2025 veröffentlicht. Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 15.448 Straftaten registriert. Dies entspricht einem Rückgang um 6,8 Prozent und liegt im Trend des Landes Rheinland-Pfalz. Die Aufklärungsquote stieg auf 61,7 Prozent. Zunahmen wurden bei Ladendiebstählen und Hausfriedensbrüchen festgestellt. Deutliche Rückgänge gab es hingegen bei Rohheitsdelikten, der Straßen- und Rauschgiftkriminalität sowie bei Eigentums- und Vermögensdelikten. Die Zahl der Straftaten gegen das Leben blieb mit 10 Fällen konstant. Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung gingen leicht zurück auf 419 Fälle. Ein weiterer deutlicher Rückgang ist bei Verstößen gegen strafrechtliche Nebengesetze zu verzeichnen (-17,7 %), der unter anderem im Zusammenhang mit der Teillegalisierung von Cannabis steht. Die vollständige Statistik ist online über den folgenden Link abrufbar: Polizeidirektion Landau . Polizei Rheinland-Pfalz Für Rückfragen und Hintergrundgespräche steht der Leiter der Polizeidirektion Landau, Polizeidirektor Jürgen Traub, in einem persönlichen Gespräch zur Verfügung. Anmeldungen werden bis zum 01.05.2026 unter pdlandau@polizei.rlp.de entgegengenommen.

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