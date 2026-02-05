PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bellheim - Zeugen gesucht nach Verfolgungsfahrt

Bellheim (ots)

Eine 28-jährige Autofahrerin lieferte sich gestern Abend eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei Germersheim. Ihr Fahrzeug, an dem kein Kennzeichen angebracht war, sollte in Zeiskam einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Sie ignorierte die Anhalte Signale und unternahm einen Fluchtversuch, der in Bellheim endete. Dort kollidierte sie mit einem geparkten PKW und kam in der Friedrich-Ebert-Straße an einem Verkehrsschild zum Stehen. Der Grund für ihren Fluchtversuch konnte schnell ermittelt werden. Die Autofahrerin ist aktuell nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem war ihr Fahrzeug nicht versichert und sie stand offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel. Zeugen und Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizei Germersheim in Verbindung zu setzen (pigermersheim@polizei.rlp.de oder 07274 958 0). Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Verletzt wurde bei dem Fluchtversuch niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Telefon: 07274 958 0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 05.02.2026 – 10:54

    POL-PDLD: Germersheim - getuntes Fahrzeug aus dem Verkehrs gezogen

    Germersheim (ots) - Gestern Vormittag kontrollierte die Polizei Germersheim in der Rheinbrückenstraße einen 22-jährigen Autofahrer. An seinem Fahrzeug waren diverse technische Veränderungen nicht ordnungsgemäß abgenommen, so dass die Betriebserlaubnis seines Fahrzeugs erloschen war. Auf ihn kommt nun zusätzlich ein entsprechendes Verfahren zu. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 18:07

    POL-PDLD: Unfallflucht, Geschädigter gesucht

    Annweiler (ots) - Am Samstag, 31.1.26, ereignete sich auf dem Parkplatz des Wasgau-Marktes ein Verkehrsunfall. Der geschädigte PKW war rückwärts, ca. 50m rechts, neben der letzten Einkaufswagengarage, geparkt und müsste vorne beschädigt sein. Unfallzeitpunkt war vermutlich zwischen 14-17 Uhr. Der mögliche Geschädigte möchte sich bitte mit der Polizei in Annweiler in Verbindung setzen. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren