POL-PDLD: Öffentlichkeitsfahndung nach Soliman H. - Abgängiger aus dem Maßregelvollzug Klingenmünster

Klingenmünster (ots)

Seit Freitag, 16.01.2026, wird ein im Maßregelvollzug des Pfalzklinikums Klingenmünster untergebrachter 26-Jähriger vermisst. Er verließ in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwischen 22:00 Uhr und 2:00 Uhr sein Zimmer im Maßregelvollzug. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt.

Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte er nicht aufgefunden werden, so dass die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe bittet. Bei dem Abgängigen handelt es sich um den Soliman H., welcher als ungefähr 1,90m groß, schlank und mit kurzen lockigen Haaren beschrieben wird. Beim letzten Kontakt war er mit einem schwarz-weißen Jogginganzug bekleidet.

Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich Hinweise darauf, dass der Abgängige Bezüge in den Großraum Mainz und Hamburg haben könnte.

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt des Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06341 2870 an die Kriminalinspektion Landau in der Pfalz zu wenden. Wenn Sie den Vermissten sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

HINWEIS:

Die Veröffentlichung des Bildes des Vermissten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

