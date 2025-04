POL-PDLD: Kollision mit geparktem Anhänger - drei Personen leicht verletzt

Wörth am Rhein (ots) - Am Montagnachmittag gegen 14 Uhr konnte durch die Polizei ein 36-jähriger Fahrer mit seinem E-Scooter aufgrund fehlendem Versicherungskennzeichen im Bereich der Daimlerstraße in Wörth einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Im Verlauf der Kontrolle konnte der Fahrer keinen gültigen Versicherungsnachweis vorlegen. Durch die Polizei wurde ein entsprechendes Strafverfahren aufgrund des Fahrens ...

