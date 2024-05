Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rinnthal/B48 - Kontrolle im Wellbachtal sowie Verkehrsunfallflucht

Rinnthal/B48 (ots)

Am gestrigen Pfingstmontag (20.05.2024) wurde das Wellbachtal/B48 von zwei uniformierten Motorradfahrern der Polizeidirektion Landau bestreift. Hierbei mussten drei Motorradfahrer beanzeigt werden, da sie trotz bestehendem Überholverbot überholten. Sie werden sich auf ein Bußgeld in Höhe von 70 Euro sowie einen Punkt in der Verkehrssünderdatei einstellen müssen. Weiterhin wurden drei Motorradfahrern Mängelberichte ausgestellt.

Unabhängig von den durchgeführten Kontrollen kam es gegen 15:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall, welcher sich im Wellbachtal in Fahrtrichtung Annweiler nach der Einmündung zum Forsthaus Annweiler ereignete. Hierbei überholte ein unbekannter Motorradfahrer in einer Linkskurve trotz bestehendem Überholverbot eine Gruppe von vier Motorrädern. Der Unfallverursacher musste aufgrund von Gegenverkehr beim Überholen wieder nach rechts einscheren und touchierte hierbei einen anderen 66-jährigen Motorradfahrer aus der genannten Gruppe. Der 66-Jährige stürzte in der Folge und wurde mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. An dessen Motorrad entstand Totalschaden in Höhe von 6000 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich per Email an pwannweiler@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06346 96462519 bei der Polizeiwache Annweiler zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell