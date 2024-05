Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Offenbach an der Queich - Öffentlichkeitsfahndung nach 10-jährigen Jungen

Offenbach an der Queich (ots)

Seit heute, den 10.05.2024, wird der in Offenbach an der Queich wohnhafte 10-jährige Ben-Luca vermisst. Der 10-Jährige Ben-Luca wurde zuletzt gegen 12:30 Uhr im Ortsbereich Offenbach an der Queich gesehen und wollte mit dem Bus nach Leimersheim fahren. Dort kam er bisher jedoch nicht an. Ob sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet, kann nicht ausgeschlossen werden. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte der Aufenthaltsort von Ben-Luca nicht ermittelt werden, so dass wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten. Beschreibung von Ben-Luca:

- ca. 1,50 m - 1,55 m groß - schlanke Statur - kurze Jeanshose - dunkelblaues T-Shirt mit weißer Schrift "Minecraft" - schwarze Sneaker mit weißer Sohle und grünem Strich an der Seite - anthrazit-farbener Schulrucksack

Ein Foto von Ben-Luca ist der Pressemitteilung angehängt. Wer hat Ben-Luca heute gesehen? Wer kann Hinweise zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort geben? Hinweise nimmt die Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341 287-0 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Wichtiger Hinweis im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung. Die Veröffentlichung des Bildes des Gesuchten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen. Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Rheinpfalz dankt Ihnen für Ihre Unterstützung.

