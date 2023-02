POL-PDLD: Landau - Vermisster Jugendlicher - Öffentlichkeitsfahndung

Landau (ots) - Unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat sich am Mittwoch, 8.2. eine noch unbekannte Person, nachdem sie auf dem Uni-Parkplatz in Landau einen weißen 1er BMW beschädigt hatte. Hinweise in der Sache erbittet die Polizei Landau. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Landau Pressestelle Telefon: 06341-287-0 www.polizei.rlp.de/pd.landau Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der ...

