POL-PDLD: Rhodt - Dreister Dieb

Ein 53 Jahre alter Busfahrer hat gestern Morgen um 11 Uhr auf dem Busparkplatz an der L 512 einen dreisten Dieb überrascht. Für eine Ruhepause begab sich der Mann in den hinteren Bereich des Busses, als plötzlich ein Unbekannter die Notverriegelung des Busses betätigte, hineinstieg und dort versuchte, die Kasse zu entwenden. Auf Ansprache reagierte der 20 - 25 Jahre alte Dieb überrascht und flüchtete in das angrenzende Feld. Der sportliche Unbekannte war ca. 170 bis 180 cm groß und trug eine schwarze Jacke, Jeans und Turnschuhe. Hinweise nimmt di Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

