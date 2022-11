Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rülzheim/ Germersheim - Geschwindigkeitskontrollen

Rülzheim/ Germersheim (ots)

Am Montagmittag wurde eine Geschwindigkeitsmessung in der Rülzheimer Straße in Bellheim durchgeführt. Bei erlaubten 30 km/h konnten sechs Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Der "Spitzenreiter" wurde mit einer Geschwindigkeit von 45 km/h gemessen.

Bei einer weiteren Geschwindigkeitskontrolle am Montagnachmittag im Zeitraum von 16:30 Uhr bis 17:20 Uhr in der Sondernheimer Straße in Germersheim ergaben sich bei erlaubten 70 km/h sechs Verstöße. Hier wurde der "Spitzenreiter" mit 88 km/h gemessen. Weiterhin wurde ein Gurtverstoß geahndet und an drei Fahrzeugen konnten Mängel festgestellt werden.

