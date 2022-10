POL-PDLD: 79-jähriger aus Wörth am Rhein vermisst

ESCHBACH (ots) - Am 09.10.2022, in der Zeit von ca. 16.00 - 18.00 Uhr, kam es in der Weinstraße Höhe Hausnummer 45 in Eschbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte hatte einen Knall vor ihrem Anwesen vernommen und war auf die Straße gelaufen. Hier konnte sie noch ein Wohnmobil in der Kurve in Fahrtrichtung Leinsweiler sehen, welches vermutlich den geparkten PKW der Geschädigten an der linken Vorderseite touchierte. Der Schaden am Wohnmobil dürfte sich an der ...

mehr