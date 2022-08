POL-PDLD: Öffentlichkeitsfahndung: Vermisster 64-Jähriger

Bellheim (ots) - Zwischen Freitag und Sonntag entwendeten bisher unbekannte Täter mehrere Liter an Dieselkraftstoff vom Gelände einer Spedition in der Straße Am Weidensatz in Bellheim. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei Germersheim telefonisch unter 07274/958-0 oder per E-Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Pressestelle Telefon: 06341-287-0 ...

