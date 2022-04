POL-PDLD: 12-jährige aus Germersheim vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Birkweiler (ots) - Am Montag, um 15:30 Uhr wurde ein 52-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall auf der L508 zwischen Ranschbach und Birkweiler schwer verletzt. Ein 27-jähriger Autofahrer hatte die L508 in Richtung Birkweiler befahren und wollte nach links in einen Feldweg einbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden Motorradfahrer und es kam zum ...

mehr