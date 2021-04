Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall auf der B9 unter Alkoholeinfluss

Germersheim (ots)

Einen schnellen Ermittlungserfolg erzielten die Beamten der Polizeiinspektion Germersheim am Samstag, den 17. April 2021, nachdem gegen 9 Uhr zunächst ein LKW-Fahrer eine Unfallstelle auf der B9 in Höhe Germersheim-Mitte gemeldet hatte. Einen Unfallverursacher konnte er nicht mehr feststellen. Dieser hatte sich bereits von der Örtlichkeit entfernt. Hinterlassen hatte er seine Kennzeichen, etliche Meter beschädigte Leitplanken sowie eine größere Ölspur. Etwa zeitgleich wurde ein erheblich beschädigtes Fahrzeug ohne Kennzeichen gemeldet, welches aktuell im Industriegebiet Germersheim abgestellt werde. Davon sein "Auto verschwinden zu lassen" wollte der am Fahrzeug angetroffene 20-Jährige Fahrzeugführer aus Germersheim nichts wissen. Bereits tatkräftige Unterstützung zum Abschleppen organisiert, gab er an, dass er selbstverständlich den Unfall noch habe der Polizei melden wollen. Der Beurteilung dieser Aussage schenkten die Beamten allerdings weniger Aufmerksamkeit als vielmehr der deutlichen Alkoholfahne des Germersheimers. Immerhin 1,97 Promille konnten beim Atemalkoholtest festgestellt werden. Bevor der Germersheimer sich um das weitere Abschleppen seines Fahrzeugs kümmern durfte, hatte er die Gelegenheit, die Beamten zur Inspektion zu begleiten und neben einer Blutprobe auch noch seinen Führerschein abzugeben. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Die B9 war im Zuge der Unfallaufnahme sowie anschließenden Reinigungsarbeiten nur einspurig befahrbar. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274 / 958-0 oder per E-Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

