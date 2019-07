Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Öffentlichkeitsfahndung nach 32-Jähriger im Bereich Landau

Landau (ots)

Kräfte der Polizeidirektion Landau sind seit den Abendstunden des 25.07.2019 auf der Suche nach Frau Marina Moser. Die 32-Jährige, die sich kurz vor ihrem Verschwinden in ärztlicher Behandlung befand, dürfte zu Fuß oder mit einem fremden Fahrrad unterwegs sein. Zuletzt gesehen wurde sie am 25.07.2019 gegen 22:00 Uhr in Göcklingen. Zu diesem Zeitpunkt war sie bekleidet mit einem schwarz-weißen Oberteil und schwarzen Leggins. Frau Moser ist ca. 170cm groß und hat schulterlange blonde Haare. Eine Eigen- bzw. Fremdgefährdung kann aktuell nicht ausgeschlossen werden. An der Personensuche ist auch ein Polizeihubschrauber beteiligt. Hinweise zum Aufenthalt von Frau Moser nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Nummer 06341/287-0 entgegen.

