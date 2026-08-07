Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Knallgeräusche und Streit

Kaiserslautern (ots)

In der vergangenen Nacht, gegen 1 Uhr, kam es in der Königstraße zu einem Streit zwischen drei Männern. Anwohner verständigten die Polizei, als sie Knallgeräusche vernahmen. Die Einsatzkräfte trafen vor Ort zwei Männer im Alter von 32 und 34 Jahren an. Diese gaben an, dass sie mit einem 25-Jährigen in Konflikt geraten seien, der im Verlauf dessen mutmaßlich eine Waffe herausholte und schoss, ohne jedoch auf die Männer zu zielen. Noch in der Nacht nahmen Einsatzkräfte den Tatverdächtigen fest und durchsuchten seine Wohnung. Sie fanden eine Schreckschusswaffe und eine Softair-Pistole, die sie in Verwahrung nahmen. Zudem stellten sie eine unerlaubte Menge Cannabis sicher, die der 25-Jährige zuhause aufbewahrte. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein. |kle

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