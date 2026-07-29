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Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zeugenaufruf nach verdächtigem Pärchen

Kaiserslautern (ots)

Eine 27-Jährige hat vermutlich einen Einbruch vereitelt. Die Frau meldete sich bei der Kriminalpolizei, da sie am Montagabend gegen 23.30 Uhr Verdächtiges in einem Mehrfamilienhaus am Davenportplatz bemerkte. Ihren Angaben nach, hörte sie Geräusche aus dem Hausflur, dabei sah sie zwei verdächtige Personen. Eine von ihnen habe eine Taschenlampe gehalten, die andere habe sich über das Türschloss gebeugt. Als die 27-Jährige ihre Tür öffnete, ergriffen die beiden potentiellen Einbrecher die Flucht. Bei den Verdächtigen handelt es sich um eine Frau und einen Mann. Sie sollen zwischen 30 und 35 Jahre alt sein. Die Frau wird als etwa 1,70 Meter groß, schlank und mit schulterlangen braunen Haaren beschrieben. Ihr mutmaßlicher Komplize soll mit einem grünen T-Shirt bekleidet gewesen sein, kurz geschorene Haare, eine Halbglatze und einen Dreitagebart haben, womöglich trägt er eine Brille. Die Polizei fragt, ob jemand dieses Pärchen gesehen hat. Vielleicht sind die beiden Verdächtigen in einem anderen Haus gesehen worden? Hinweise zu den beiden und zum Vorfall selbst nimmt der Kriminaldauerdienst unter Telefon 0631 369-13312 entgegen. |laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

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