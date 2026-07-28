Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei bittet um Hinweise zu Taschendieben

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zum Sonntag wurde am Fackelbrunnen ein Mann von zwei unbekannten Tätern um seinen Geldbeutel gebracht. Der 38-Jährige war kurz nach Mitternacht von einer Person nach einer kleinen Geldspende gefragt worden. Als er sein Portemonnaie aus der Hose holte, um das Geld zu geben, griff plötzlich eine weitere Person von hinten zu, riss die Brieftasche an sich und flüchtete. Auch der erste Mann rannte davon.

Die Täter werden wie folgt beschrieben: Die erste Person ist etwa 1,80 Meter groß und sprach Deutsch. Die zweite Person ist circa 1,90 Meter groß, dunkelhäutig, schlank und trug ein vertikal gestreiftes Oberteil.

Im gestohlenen Portemonnaie befanden sich etwa 400 Euro Bargeld, eine Bankkarte, Ausweispapiere und persönliche Dokumente.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Vorfall geben können, sich mit den Beamten unter der Telefonnummer 0631 369-13312 in Verbindung zu setzen. |erf

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