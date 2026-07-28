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Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Falscher Kriminalbeamter - Täter festgenommen

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat einen mutmaßlichen Betrüger geschnappt. Der 31-Jährige steht im Verdacht, vergangene Woche an einem betrügerischen Schockanruf beteiligt gewesen zu sein. Er konnte festgenommen werden, nachdem er an der Tür des Opfers das geforderte Geld abholen wollte.

Der 63-jährige Mann aus dem Stadtgebiet hatte am Freitagnachmittag die Polizei verständigt, weil er einen dubiosen Anruf erhalten hatte, bei dem ein Unbekannter sich als Kriminalbeamter ausgab und behauptete, die Tochter des Mannes habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Um eine Inhaftierung abzuwenden, forderte der Anrufer eine "Kaution" in Höhe von 80.000 Euro.

Weil der 63-Jährige die Betrugsmasche erkannte, informierte er umgehend die Polizei. Dank dieses Hinweises konnten die Beamten am späten Nachmittag den Geldabholer aus Nordrhein-Westfalen stellen und in Gewahrsam nehmen.

Der 31-Jährige wurde am Samstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen Fluchtgefahr. Der Beschuldigte, der von seinem Schweigerecht Gebrauch gemacht hatte, wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

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