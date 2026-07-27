Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unbekannte stehlen Geldbeutel aus Autos

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben in den vergangenen Tagen Wertsachen aus verschiedenen Autos gestohlen. Bereits zwischen Donnerstag, 19 Uhr, und Freitag, 8 Uhr, verschafften sich die Täter Zugang zu einem Audi, der im Stadtteil Dansenberg im Schlehweg vor einer Garage geparkt und verschlossen war. Als der Besitzer des Wagens die offene Fahrertür bemerkte, informierte er die Polizei. Die Diebe hatten den Innenraum des Audis durchwühlt und die Geldbörse des 44-Jährigen entwendet. Es entstand nach derzeitigem Kenntnisstand kein Schaden am Auto. Ähnlich verlief der Einbruch in das Fahrzeug eines 38-Jährigen am Wochenende. Er hatte sein Auto in der Gustave-Eiffel-Straße zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, abgestellt. Der Mann alarmierte die Polizei, als er das Verschwinden seines Geldbeutels feststellte. Dieser lag laut dem 38-Jährigen in einer Konsole im Innenraum des Fahrzeugs. Die Täter nutzten die Bankkarte bereits, wodurch ein Schaden von etwa 100 Euro entstand. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen Diebstahlsverdacht. Zeugen, die in den jeweiligen Zeiträumen etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst zu melden. Hinweise zum Vorfall werden unter Telefon 0631 369-13312 entgegengenommen. |laa

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