Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Feuer in Wohnhaus

Kottweiler-Schwanden (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Am Donnerstagabend kam es gegen 20.50 Uhr zu einem Wohnhausbrand. Dabei wurden nach aktuellen Erkenntnissen zwei Personen durch Rauchgas leicht verletzt. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei eintrafen, stand das Haus bereits in Vollbrand. Zunächst war unklar, ob alle Bewohner das Haus rechtzeitig verlassen konnten. Glücklicherweise gab es schnell Entwarnung: Niemand war in den Flammen gefangen. Die Löscharbeiten dauerten bis in die späten Nachtstunden. Durch das Feuer wurde das Haus massiv beschädigt und ist vermutlich unbewohnbar. Wie es zu dem Brand kam, ist aktuell nicht geklärt. Um der Ursache auf den Grund zu gehen, hat die Kripo ein Verfahren wegen des Verdachts der Brandstiftung eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an. |kle

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