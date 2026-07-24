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Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei sucht einen bestimmten Zeugen

Kaiserslautern (ots)

Im Zusammenhang mit der gefährlichen Körperverletzung am Willy-Brandt-Platz am vergangenen Wochenende (wir berichteten: https://s.rlp.de/88iEmGJ) ist die Polizei auf der Suche nach einem Zeugen.

Bei einer ersten Sichtung der Aufnahmen von Überwachungskameras aus dem Umfeld ist den Ermittlern aufgefallen, dass ein unbeteiligter Mann den Vorfall, bei dem ein 17-Jähriger Jugendlicher einen Gleichaltrigen mit einem Messer angriff und verletzte, beobachtet hat. Demnach stand der Unbekannte zwischen 20.10 und 20.15 Uhr auf der Straße zwischen dem Rathaus und dem Pfalztheater und ging anschließend in Richtung Lauterstraße weiter. Der Mann dürfte zwischen 20 und 40 Jahre alt sein, er hat kurze Haare und war bekleidet mit einer kurzen dunklen Hose, einem grau-grünen Shirt und schwarzen Turnschuhen. In der Hand trug er eine dunkle Jacke.

Die Beobachtungen des Unbekannten sind für die Ermittler von großer Bedeutung. Der Mann wird deshalb gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14023 beim Haus des Jugendrechts oder 0631 369-13312 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

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