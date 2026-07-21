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Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Falschmeldung löst Polizeieinsatz aus

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines Polizeieinsatzes ist es am Dienstagnachmittag in der Innenstadt vorübergehend zu Straßensperrungen gekommen. Die Lutrinastraße sowie die angrenzenden Straßen konnten für rund zweieinhalb Stunden nicht genutzt werden.

Grund des Einsatzes war eine Bombendrohung in einem Geschäftsgebäude. Das Haus wurde vorsorglich geräumt und anschließend mit mehreren Sprengstoffspürhunden komplett abgesucht. Dabei wurden keine Sprengmittel oder verdächtige Gegenstände gefunden. Gegen 16.30 Uhr konnte das Gebäude wieder freigegeben werden.

Die Ermittlungen zu der Bedrohung und den Verantwortlichen dauern an. Aus ermittlungstaktischen Gründen können derzeit keine weiteren Details zu den bisher bekannten Abläufen mitgeteilt werden. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

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