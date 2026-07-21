Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 28-Jähriger von Unbekannten erpresst

Kaiserslautern (ots)

Ein Mann ist bei einem Videoanruf mit einer Internetbekanntschaft von Unbekannten mitgefilmt worden. Nun wird der 28-Jährige mit diesen intimen Aufnahmen erpresst. Die Täter drohten ihm damit, Mitschnitte, die ihn ohne Kleidung zeigen, an seine Kontakte weiterzuleiten, sollte er nicht mehrere hundert Euro überweisen. Der Mann weigerte sich und erstatte Anzeige bei der Polizei. Die Ermittlungen gegen die Unbekannten laufen, sie müssen wegen des Verdachts der Erpressung verantworten. Bereits kürzlich ereignete sich ein ähnlicher Vorfall, der angezeigt wurde. Ein Mann ging Kriminellen aus dem Internet in die Falle. Diese Form der Erpressung wird Sextortion genannt. Dann wird aus einer vermeintlich schönen Bekanntschaft über eine Social-Media-Plattform "hässliche Realität", denn die Täter drohen damit, die intimen Bildern oder Videos zu veröffentlichen. Die Polizei rät, nicht auf solche Forderungen einzugehen, sich nicht einschüchtern zu lassen und Hilfe zu holen. Weitere Tipps und Informationen zum Thema Sextortion gibt es hier: https://s.rlp.de/i3Kil |laa

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