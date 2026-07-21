Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 17-Jähriger greift mit Messer an

Kaiserslautern (ots)

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen Jugendlichen aus dem Stadtgebiet. Der 17-Jährige steht im Verdacht, am Sonntagabend am Willy-Brandt-Platz einen Gleichaltrigen mit einem Messer attackiert und verletzt zu haben. Während der mutmaßliche Täter zunächst vom Tatort floh, wurde der verletzte Jugendlichen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigen Erkenntnissen erlitt der 17-Jährige eine Stichverletzung im Bauchbereich. Wie schwer die Verletzung war, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Der Tatverdächtige konnte unter anderem anhand der Personenbeschreibung noch am Abend ermittelt werden.

In welchem Verhältnis die beiden Jugendlichen stehen und die Hintergründe des Angriffs sind ebenfalls Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. | cri/laa

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