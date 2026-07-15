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Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unbekannte geben sich als Bankmitarbeiter aus

Kaiserslautern (ots)

Zwei Unbekannte haben eine 87-Jährige betrogen und sich durch Tricks die Bankdaten der Frau ergaunert. Die beiden Männer gaben sich als Mitarbeiter des Geldinstituts der Seniorin aus. In einem Telefonat am Dienstag behauptete einer der Unbekannten, dass vom Konto der Familie eine auffällige Abbuchung erfolgt sei. Dann überredete der Mann die Seniorin dazu, einem angeblichen Kollegen die Bankkarten auszuhändigen, und fragte nach den dazugehörigen PIN. Die 87-Jährige willigte ein und übergab die Karten dem vermeintlichen Mitarbeiter. Anschließend ging sie direkt zum Geldinstitut, um sich weiter zu informieren. Dort fiel der Schwindel der beiden Männer auf: Es fehlte aber bereits ein Betrag von mehreren tausend Euro auf dem Konto. Die Seniorin informierte die Polizei über den Vorfall, die nun wegen Betrugs ermittelt. In diesem Zusammenhang wird nochmals gewarnt, vertrauliche Informationen an Fremde zu geben. Seriöse Anbieter werden niemals persönliche Daten abfragen. Weitere Tipps erhalten Sie unter: https://s.rlp.de/ZDVJr |laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

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