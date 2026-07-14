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Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geldbeutel auf Supermarktparkplatz gestohlen

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte haben am Montagmorgen auf einem Supermarktparkplatz in der Rosenhofstraße den Geldbeutel einer 61-Jährigen gestohlen. Die Frau war zuvor einkaufen und verwendete ihr Portemonnaie zuletzt beim Zahlen. Zuhause bemerkte sie wenig später den Diebstahl, als die Geldbörse nicht mehr auffindbar war. Der Tatzeitraum dürfte zwischen 9.45 Uhr und 10.30 Uhr liegen. Wem sind in der fraglichen Zeit verdächtige Personen aufgefallen? Wer kann Hinweise zu den Tätern geben? Informationen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-13312 entgegen. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

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