Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autoknacker erbeuten Werkzeuge

Kaiserslautern (ots)

Am Wochenende kam es zu mehreren Autoaufbrüchen im Stadtgebiet. Die unbekannten Diebe hatten es dabei vorrangig auf Werkzeuge und Arbeitsmaschinen abgesehen. In der Dürerstraße plünderten die Täter zwischen Freitag und Montag einen Fiat Ducato. Unter anderem ließen sie diverse Bohrwerkzeuge und eine Stichsäge mitgehen. Wie die Langfinger in den Innenraum des ursprünglich verschlossenen Transporters gelangten, ist nicht bekannt. Aufbruchspuren konnten die Ermittler nicht feststellen. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 2.500 Euro. Die Tatzeit liegt zwischen dem 10. Juli, 16.30 Uhr, und dem 13. Juli, 8.50 Uhr. Auf einen Renault Traffic hatten die Diebe es im Keltenweg abgesehen. Durch Aufbohren gelangten sie in den Fond des Transporters und "bedienten" sich an den Arbeitsmaterialien. Was genau gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Nach einer ersten Schätzung entstand allerdings ein Schaden von mehreren tausend Euro. In diesem Fall waren die Unbekannten zwischen Freitag, 19 Uhr, und Montag, 8 Uhr, am Werk. Zu beiden Diebstählen sucht die Polizei Zeugen. Wer in der näheren Umgebung der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat, wird gebeten, die Ermittler zu informieren. Hinweise nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 0631 369-13312 entgegen. |kle

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