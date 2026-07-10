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Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher nutzen Abwesenheit von Bewohnern

Kaiserslautern (ots)

Zwei Wohnungseinbrüche sind der Kripo am Donnerstag gemeldet worden. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

In einem Fall nutzten die Täter die Abwesenheit der Bewohner und drangen im Tagesverlauf in ein Wohnhaus im Stadtteil Wiesenthalerhof ein. Nach den derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich die ungebetenen Besucher zwischen 8 und 18 Uhr über ein gekipptes Fenster Zugang zu dem Anwesen am Ortsrand und durchsuchten sowohl die Zimmer im Erdgeschoss als auch im Obergeschoss.

Was genau gestohlen wurde, muss noch ermittelt werden. Festgestellt wurde bislang, dass mehrere Schmuckstücke sowie ein Laptop der Marke Apple verschwunden sind. Der Schaden liegt deshalb schon jetzt bei mehreren tausend Euro.

Die Ermittler fragen: Wem sind im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter Telefon 0631 369-13312.

Auch in der Innenstadt kam es in den vergangenen Tagen zu einem Wohnungseinbruch. Betroffen war in diesem Fall ein Mehrfamilienhaus im Benzinoring. Auch hier nutzten Unbekannte die Gelegenheit, dass sich niemand zu Hause befand, und stiegen zwischen Montagmorgen, 8 Uhr, und Donnerstagnachmittag, 17 Uhr, in eine Wohnung ein. Diese durchsuchten sie nach Wertgegenständen und nahmen schließlich Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro mit. Täterhinweise gibt es bislang nicht. Zeugen können sich ebenfalls unter der oben angegebenen Telefonnummer bei der Kripo melden. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

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