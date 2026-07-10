Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Büromobiliar aufgebrochen

Ramstein-Miesenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Einbrecher waren diese Woche in der Straße "Am Großacker" am Werk. Am Donnerstagmorgen stellten Mitarbeiter einer sozialen Einrichtung fest, dass sich Unbekannte über Nacht Zugang zu Büroräumen verschafft und dort auch Mobiliar aufgebrochen haben.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge wurde ein vierstelliger Bargeldbetrag gestohlen. Darüber hinaus blieb Sachschaden zurück.

Die Tatzeit liegt zwischen Mittwochnachmittag, 16.30 Uhr, und Donnerstagmorgen, 7.15 Uhr. Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Personen gesehen oder etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-13312 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. |cri

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