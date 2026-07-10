Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Erfolglose Einbrecher hinterlassen Sachschaden

Schallodenbach/Olsbrücken (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein abgelegenes Vereinsheim zwischen Schallodenbach und Olsbrücken ist in dieser Woche zum Ziel von Einbrechern geworden. Unbekannte Täter versuchten zwischen Dienstagabend, 19 Uhr, und Donnerstagvormittag, 10.30 Uhr, in das Haus einzusteigen. Es gelang ihnen aber nicht, sich Zugang zum Gastraum zu verschaffen.

Auch an einem Nebengebäude, an dem sie massive Gewalt auf das Türschloss ausübten, blieben die Täter erfolglos. Sie hinterließen einen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Zeugenhinweise auf mögliche Täter werden von der Kripo Kaiserslautern unter der Nummer 0631 369-13312 entgegengenommen. |cri

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