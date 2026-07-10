PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Erfolglose Einbrecher hinterlassen Sachschaden

Schallodenbach/Olsbrücken (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein abgelegenes Vereinsheim zwischen Schallodenbach und Olsbrücken ist in dieser Woche zum Ziel von Einbrechern geworden. Unbekannte Täter versuchten zwischen Dienstagabend, 19 Uhr, und Donnerstagvormittag, 10.30 Uhr, in das Haus einzusteigen. Es gelang ihnen aber nicht, sich Zugang zum Gastraum zu verschaffen.

Auch an einem Nebengebäude, an dem sie massive Gewalt auf das Türschloss ausübten, blieben die Täter erfolglos. Sie hinterließen einen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Zeugenhinweise auf mögliche Täter werden von der Kripo Kaiserslautern unter der Nummer 0631 369-13312 entgegengenommen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 10.07.2026 – 12:15

    POL-PPWP: Geld und Handy geraubt?

    Kaiserslautern (ots) - Dass er beraubt wurde, hat ein Mann aus dem Stadtgebiet am Donnerstag der Polizei gemeldet. Wie der 50-Jährige zu Protokoll gab, kam es bereits am Dienstagabend zu dem Übergriff, als er sich beim Kaiserbrunnen am Mainzer Tor aufhielt und dort Alkohol trank. Zwischen 23 und 23.30 Uhr sei er von drei unbekannten Personen in fremder Sprache angesprochen worden. Als er ihnen sagte, dass er sie nicht versteht, habe das Trio ihn zu Boden gezerrt und auf ...

    mehr
  • 10.07.2026 – 12:08

    POL-PPWP: Einbruch in Gaststätte

    Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Ungebetene Besucher sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (8./9. Juli) in eine Gaststätte in der "Von-Redwitz-Straße" eingedrungen. Ersten Ermittlungen zufolge hebelten die Unbekannten eine Sicherheitstür mit massiver Gewaltanwendung auf. In den Räumen fanden die Täter einen Würfeltresor. Diesen rissen sie aus der Halterung und nahmen ihn komplett mit. Nach den derzeitigen Erkenntnissen befand sich darin Bargeld. ...

    mehr
  • 09.07.2026 – 12:05

    POL-PPWP: Unbekannte brechen in Wohnungen ein

    Kaiserslautern/Otterbach (ots) - Einbrecher sind in den vergangenen Tagen in gleich drei Wohnungen in Stadt und Landkreis eingebrochen. In der Zeit vom 1. bis 8. Juli stiegen Unbekannte in Kaiserslautern in ein Mehrfamilienhaus in der Lutrinastraße ein. Sie brachen nach aktuellem Ermittlungsstand die Tür zur Erdgeschosswohnung auf, durchwühlten dort Räume und stahlen eine Bankkarte. Es entstand hier ein Sachschaden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren