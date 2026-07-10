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Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geld und Handy geraubt?

Kaiserslautern (ots)

Dass er beraubt wurde, hat ein Mann aus dem Stadtgebiet am Donnerstag der Polizei gemeldet. Wie der 50-Jährige zu Protokoll gab, kam es bereits am Dienstagabend zu dem Übergriff, als er sich beim Kaiserbrunnen am Mainzer Tor aufhielt und dort Alkohol trank.

Zwischen 23 und 23.30 Uhr sei er von drei unbekannten Personen in fremder Sprache angesprochen worden. Als er ihnen sagte, dass er sie nicht versteht, habe das Trio ihn zu Boden gezerrt und auf ihn eingetreten. Einer der Männer habe versucht, seine Geldbörse zu stehlen. Diese war jedoch an einer Kette befestigt. Mit Bargeld, dem Personalausweis des 50-Jährigen sowie seinem Mobiltelefon als Beute flüchteten die Täter anschließend in Richtung Innenstadt. Warum das Opfer nicht gleich die Polizei informierte, steht nicht fest.

Eine nähere Beschreibung der Männer konnte der 50-Jährige aufgrund der Dunkelheit nicht abgeben. Von dem Trio ist deshalb lediglich bekannt, dass es sich um zwei große Personen (etwa 1,80 Meter) und eine kleinere, schmächtige (etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß) handelte. Alle drei hatten kurze Haare, trugen kurze Hosen und Turnschuhe. Bei ihrer Sprache dürfte es sich nach Einschätzung des 50-Jährigen um Russisch gehandelt haben.

Das Opfer erlitt Schürfwunden und Prellungen. Weil bei dem Angriff auch das T-Shirt und die Armbanduhr des 50-Jährigen kaputt gingen, wird der Gesamtschaden auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt sowohl wegen des räuberischen Diebstahls als auch wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeugen, die von dem Vorfall etwas mitbekommen haben, oder denen der 50-Jährige am Kaiserbrunnen aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

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