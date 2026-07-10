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Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Gaststätte

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ungebetene Besucher sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (8./9. Juli) in eine Gaststätte in der "Von-Redwitz-Straße" eingedrungen. Ersten Ermittlungen zufolge hebelten die Unbekannten eine Sicherheitstür mit massiver Gewaltanwendung auf.

In den Räumen fanden die Täter einen Würfeltresor. Diesen rissen sie aus der Halterung und nahmen ihn komplett mit. Nach den derzeitigen Erkenntnissen befand sich darin Bargeld. Weitere Beute machten die Einbrecher nicht. Der Gesamtschaden liegt im unteren vierstelligen Bereich.

Bislang gibt es keine Hinweise auf mögliche Tatverdächtige. Die Polizei sucht deshalb Zeugen, denen in der Zeit zwischen Mittwochabend, 22 Uhr, und Donnerstagnacht, 4.50 Uhr, etwas Ungewöhnliches aufgefallen ist. Hinweise nimmt die Kripo Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-13312 entgegen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

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