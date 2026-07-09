PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unbekannte brechen in Wohnungen ein

Kaiserslautern/Otterbach (ots)

Einbrecher sind in den vergangenen Tagen in gleich drei Wohnungen in Stadt und Landkreis eingebrochen. In der Zeit vom 1. bis 8. Juli stiegen Unbekannte in Kaiserslautern in ein Mehrfamilienhaus in der Lutrinastraße ein. Sie brachen nach aktuellem Ermittlungsstand die Tür zur Erdgeschosswohnung auf, durchwühlten dort Räume und stahlen eine Bankkarte. Es entstand hier ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei ermittelt wegen Wohnungseinbruchsdiebstahl. In der Bruchstraße in Kaiserslautern sind ebenfalls Unbekannte in eine Wohnung eines Wohnkomplexes eingebrochen. Die Tat passierte zwischen Montag, 6.Juli, 14.30 Uhr und Mittwoch, 8. Juli, 13 Uhr. Den Spuren zufolge verschafften sich die Einbrecher mit Hilfe eines Werkzeugs Zutritt und durchsuchten alles. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der derzeitige Sachschaden wird auf etwa hundert Euro beziffert. Zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 16.20 Uhr, brachen Unbekannte in ein Unternehmen in der Lauterstraße in Otterbach ein. Die Täter machten sich an der Haustür zu schaffen und gelangten so in die Büroräume. Sie entwendeten eine Geldkassette. Es entstand ersten Erkenntnissen nach ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchdiebstahls. Zeugen, die zu den fraglichen Zeiten etwas Verdächtiges bemerkt haben oder Angaben zur jeweiligen Tat machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei zu melden. Hinweise werden telefonisch unter 0631 369-13312 entgegengenommen. |laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 08.07.2026 – 13:40

    POL-PPWP: Lagerhalle brennt: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

    Kindsbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Am Dienstagnachmittag brannte eine Lagerhalle im Industriegebiet. Zeugen informierten kurz vor 15 Uhr die Feuerwehr und die Polizei. Die Einsatzkräfte konnten die Flammen schnell unter Kontrolle bringen. Eine Mitarbeiterin, die sich zum Zeitpunkt des Feuerausbruchs als Einzige in einem angrenzenden Büroraum befand, konnte das ...

    mehr
  • 08.07.2026 – 13:04

    POL-PPWP: Betrüger erbeuten mehrere hundert Euro

    Kaiserslautern (ots) - Eine 71-Jährige hat auf einer Internetseite Klimageräte gekauft, diese aber nie erhalten. Die Frau wurde von einer Plattform der sozialen Medien auf die vermeintliche Kaufwebsite weitergeleitet. Dort erwarb die Seniorin die Geräte und bemerkte kurz darauf eine Abbuchung von ihrem Bankkonto durch einen anderen Dienstleister. Sie wandte sich an die Polizei. Diese ermittelt nun wegen des Verdachts ...

    mehr
  • 08.07.2026 – 12:51

    POL-PPWP: Unbekannte versuchen einzubrechen

    Kaiserslautern (ots) - Einbrecher haben versucht, in ein Mehrfamilienhaus in der Medicusstraße einzusteigen - jedoch ohne Erfolg. Die Täter mühten sich an der Eingangstür ab, scheiterten aber an dieser. Der versuchte Einbruch passierte nach derzeitigen Erkenntnissen zwischen Mittwoch, 1. Juli, und Freitag, 3. Juli. Die Kriminalpolizei ermittelt. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Unbekannten geben können, werden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren