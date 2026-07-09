Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unbekannte brechen in Wohnungen ein

Kaiserslautern/Otterbach (ots)

Einbrecher sind in den vergangenen Tagen in gleich drei Wohnungen in Stadt und Landkreis eingebrochen. In der Zeit vom 1. bis 8. Juli stiegen Unbekannte in Kaiserslautern in ein Mehrfamilienhaus in der Lutrinastraße ein. Sie brachen nach aktuellem Ermittlungsstand die Tür zur Erdgeschosswohnung auf, durchwühlten dort Räume und stahlen eine Bankkarte. Es entstand hier ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei ermittelt wegen Wohnungseinbruchsdiebstahl. In der Bruchstraße in Kaiserslautern sind ebenfalls Unbekannte in eine Wohnung eines Wohnkomplexes eingebrochen. Die Tat passierte zwischen Montag, 6.Juli, 14.30 Uhr und Mittwoch, 8. Juli, 13 Uhr. Den Spuren zufolge verschafften sich die Einbrecher mit Hilfe eines Werkzeugs Zutritt und durchsuchten alles. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der derzeitige Sachschaden wird auf etwa hundert Euro beziffert. Zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 16.20 Uhr, brachen Unbekannte in ein Unternehmen in der Lauterstraße in Otterbach ein. Die Täter machten sich an der Haustür zu schaffen und gelangten so in die Büroräume. Sie entwendeten eine Geldkassette. Es entstand ersten Erkenntnissen nach ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchdiebstahls. Zeugen, die zu den fraglichen Zeiten etwas Verdächtiges bemerkt haben oder Angaben zur jeweiligen Tat machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei zu melden. Hinweise werden telefonisch unter 0631 369-13312 entgegengenommen. |laa

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