Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrüger erbeuten mehrere hundert Euro

Kaiserslautern (ots)

Eine 71-Jährige hat auf einer Internetseite Klimageräte gekauft, diese aber nie erhalten. Die Frau wurde von einer Plattform der sozialen Medien auf die vermeintliche Kaufwebsite weitergeleitet. Dort erwarb die Seniorin die Geräte und bemerkte kurz darauf eine Abbuchung von ihrem Bankkonto durch einen anderen Dienstleister. Sie wandte sich an die Polizei. Diese ermittelt nun wegen des Verdachts auf Betrug. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut, vorsichtig bei Bestellungen über unbekannte Händler im Internet zu sein. Mehr Informationen und Tipps finden Sie unter https://s.rlp.de/0uyRVv4|laa

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