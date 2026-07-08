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Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unbekannte versuchen einzubrechen

Kaiserslautern (ots)

Einbrecher haben versucht, in ein Mehrfamilienhaus in der Medicusstraße einzusteigen - jedoch ohne Erfolg. Die Täter mühten sich an der Eingangstür ab, scheiterten aber an dieser. Der versuchte Einbruch passierte nach derzeitigen Erkenntnissen zwischen Mittwoch, 1. Juli, und Freitag, 3. Juli. Die Kriminalpolizei ermittelt. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich telefonisch zu melden: 0631 369-13312. An der Tür entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. |laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

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