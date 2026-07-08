POL-PPWP: Unbekannte versuchen einzubrechen

Kaiserslautern (ots) - Die Polizei sucht Zeugen, die am Montagnachmittag im Bereich Bremerstraße und dem angrenzenden Waldweg in Richtung Bremerhof unterwegs waren. Hier soll es zwischen 14 und 14.15 Uhr zu einem Raub gekommen sein. Nach Angaben des betroffenen 69-Jährigen war ihm zuvor im Bereich Bahnhofstraße/Eisenbahnstraße ein weißer Kastenwagen aufgefallen. Als er dort die Straße zu Fuß überquerte, sei er vom Fahrer des Wagens mehrfach angehupt worden. ...

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